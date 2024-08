MotoGP, domenica si corre in Austria. Lotta a due (più due) per l’Iride all’inizio della seconda parte di stagione

Il weekend di centro agosto vedrà il Motomondiale tornare in azione dopo una settimana di pausa. L’undicesimo dei venti appuntamenti stagionali sarà il Gran Premio d’Austria, che si terrà nell’autodromo di Spielberg nel weekend che va dal 16 al 18.

Infuria la lotta per il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo capace di ritornare in testa alla classifica generale in occasione del GP di Gran Bretagna. L’iberico, destinato a lasciare Ducati, ha scavalcato la punta di diamante della Casa di Borgo Panigale di soli 3 punti. Pecco resta il favorito, però il madrileno non ha nessuna intenzione di arrendersi tanto facilmente.

Siamo solo a metà stagione, dunque sarebbe un grave errore derubricare Enea Bastianini e Marc Marquez nella rincorsa al Mondiale. Senza dubbio sia Bestia che El Trueno de Cervera partono svantaggiati rispetto a Martin e Bagnaia (ai quali devono recuperare un ritardo nell’ordine dei 50 – 60 punti). Sono tanti, ma non ancora troppi, considerando quanto può accadere nell’arco di una mezza annata.

Viene inoltre da chiedersi se la Ktm, quantomeno nell’appuntamento di casa, sarà in grado di alzare la propria asticella prestazionale, come talvolta accaduto in passato sul circuito casalingo. Si arriva da una sequenza di sette gare in cui Ducati ha monopolizzato il podio, occupando interamente la top-four (se non addirittura la top-five) in molte di esse. Il Motomondiale-monomarca proseguirà ulteriormente, oppure quantomeno nella terra della Casa austriaca, si vedrà più varietà al vertice?