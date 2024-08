MotoGP, Bastianini batte Martin nella Sprint Race del GP Gran Bretagna. Caduta per Bagnaia

Enea Bastianini vince la Sprint Race del GP Gran Bretagna, nuova tappa della MotoGP 2024. L’italiano di Ducati si impone con forza a Silverstone su Jorge Martin ed Aleix Espargarò, ritiro per Francesco Bagnaia dopo una caduta intorno alla metà gara.

La battaglia è iniziata sin dalla curva 1 con Jorge Martin che ha saputo superare le due Ducati ufficiali e l’Aprilia #41 di Aleix Espargarò. Sabato da scordare, invece, per Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) e Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati), a terra doloranti nella via di fuga della curva ‘Abbey’.

Martin ha provato subito ad allungare su Enea Bastianini e su Espargarò. Leggermente più attardato, invece, Francesco Bagnaia, apparentemente in crisi davanti a Marc Marquez (Gresini Ducati) ed al sempre imprevedibile Pedro Acosta (GasGas Tech 3).

Il colpo di scena più importante della giornata è arrivato a sei giri dalla conclusione con una caduta da parte di Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha perso il controllo della propria Ducati nell’Arena, il piemontese si collocava provvisoriamente a ridosso del podio.

Il duello per il successo si è infiammato a cinque giri dalla fine con l’assalto di Bastianini nei confronti di Martin. L’italiano ha scavalcato l’iberico alla frenata della curva ‘Stowe’, il romagnolo ha cercato di fare selezione nei confronti del temibile #89 dello schieramento.

La classifica non è più cambiata, Bastianini ha primeggiato meritatamente con margine nei confronti di Martin che ricuce a -1 nel Mondiale nei confronti di Bagnaia. Podio per Aprilia con Espargarò, il catalano si è imposto davanti a Brad Binder (KTM), Pedro Acosta, Alex Marquez (Gresini Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) e Fabio Di Giannatonio (VR46 Ducati) nonostante un long-lap penalty.

Completa la Top10 il portoghese Miguel Oliveira (Trackhouse Racing Ducati), mentre è da evidenziare una caduta alla ‘chicane Vale’ da parte di Marc Marquez. Errore per l’iberico in frenata, l’ex campione del mondo si trovava agevolmente tra i primi dieci.

Domani alle 14.00 l’edizione 2024 del GP Gran Bretagna, in mattinata come sempre il warm-up. In classifica generale Bagnaia resta leader con appena un punto di vantaggio su Martin.

CLASSIFICA SPRINT RACE MOTOGP 2024

1 12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’49.929 178.4

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’51.023 178.3 1.094

3 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’51.952 178.1 2.023

4 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’58.573 177.2 8.644

5 5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’58.706 177.1 8.777

6 4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’58.972 177.1 9.043

7 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’01.433 176.7 11.504

8 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’01.618 176.7 11.689

9 1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’01.757 176.7 11.828

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’03.257 176.5 13.328

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’05.302 176.2 15.373

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’08.163 175.8 18.234

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’08.255 175.7 18.326