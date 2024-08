MotoGP, monologo di Bagnaia nel GP d’Austria, Martin staccato. Podio per Bastianini

Francesco Bagnaia si conferma il signore del Red Bull Ring! A Spielberg comanda sempre la Ducati e comanda sempre Pecco: dopo la doppietta Sprint Race + gara dello scorso anno, il due volte campione del mondo si conferma anche nel 2024 dominando e riportandosi in testa alla classifica piloti con cinque punti di vantaggio su Jorge Martin, giunto secondo. Sono dieci le vittorie in questa stagione tra Sprint Race e gare.

Martin esce bene dalla partenza e cerca di imporre il ritmo davanti, ma Bagnaia sa di non poterlo far scappare e gli resta agganciato. Pecco lo passa subito dopo due giri e cerca di fare il passo, ma lo spagnolo gli resta attaccato facendo particolarmente la differenza nel terzo settore e recuperando tanto nella seconda parte della pista.

Anche Bastianini prova ad accodarsi ai primi due, ma non ha lo stesso passo: Bestia dovrà accontentarsi di rimanere in terza posizione davanti a Marc Marquez, partito particolarmente male andando lungo in curva-1, ma altrettanto bravo a recuperare giro dopo giro dall’undicesima posizione in cui si era ritrovato dopo la prima curva alla quarta posizione finale.

Il duello tra Martin e Bagnaia dura fondamentalmente fino ai quindici giri dal termine, poi Martinator non ha più il ritmo per rimanere alle spalle di Pecco, che è un martello, gira costantemente sull’1:29 alto e non sale un centesimo con i tempi.

Il massimo distacco del due volte campione del mondo sul rivale della Ducati Prima Pramac è di poco più di due secondi, poi negli ultimi giri il piemontese rischia qualcosa e perde, fino a farsi avvicinare ad un secondo e mezzo, ma nelle ultime tre tornate ricomincia a spingere a tutta e chiude i conti, facendo doppietta gara + Sprint, come lo scorso anno.