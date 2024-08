Moto3, Ortolà precede Alonso nel GP Gran Bretagna 2024. 5° Nepa

Ivan Ortolà vince il GP Gran Bretagna per quanto riguarda la classe Moto3. Lo spagnolo di MT Helmets – MSI ottiene nel giorno del proprio compleanno la seconda affermazione in stagione beffando il colombiano leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team) e l’olandese Collin Veijer (Intact GP).

Con la constante incognita legata alla pioggia, la tappa di Silverstone della Moto3 è iniziata con l’australiano Joel Kelso (BOE Motorsports) subito al comando dopo un deciso assalto ad Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI) ed all’olandese Collin Veijer (Intact GP) nella zona dell’Arena.

Lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), dopo una partenza eccellente, si è incaricato dell’inseguimento a Kelso, una missione riuscita in meno di due giri. L’iberico ha annullato il gap con la testa della corsa, il gruppo di testa è tornato compatto con una decina di unità in piena bagarre per il podio. Presenti tra i migliori anche Stefano Nepa (LevelUp – MTA) e Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), più attardati Riccardo Rossi (CIP Power) e Nicola Carraro (LEVELUP – MTA)

Holgado e Kelso hanno iniziato a sfidarsi, nel duello è entrato puntualmente anche David Alonso (CFMOTO Aspar Team) ed il nostro Nepa. Il 22enne ha provato a restare con i migliori in vista degli ultimi 4 giri, determinanti nell’economia della gara.

Ortolà, dopo aver ripreso la vetta alla frenata di ‘Stowe’, ha scremato lentamente il gruppo dei migliori, il 20enne di Valencia ha dovuto però subire il rientro da parte di Veijer e del sempre competitivo Alonso. Il colombiano padrone del Mondiale ha iniziato al secondo posto l’ultimo giro con 4 decimi di ritardo dall’olandese.

L’alfiere di Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha sorpreso gli altri ed ha tentato di allungare, vantaggio puntualmente annullato tra ‘Copse’, ‘Maggots’ e ‘Becketts’. Tutto si è poi deciso alla staccata di ‘Stowe’, Ortolà ha avuto la meglio su Alonso e Veijer che nella successiva ‘chicane Vale’ non hanno saputo approfittare di un errore da parte del #48 iberico.

Terzo podio consecutivo, seconda vittoria dopo il terzo posto in terra tedesca, per Ortolà, meritatamente a segno davanti a Alonso, Veijer, Holgado, Nepa, Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi), Adrien Fernandez (Leopard Racing), Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Alonso mantiene con margine il primo posto nel Mondiale alla vigilia della tappa di Spielberg (Austria) che commenteremo a metà agosto.

CLASSIFICA FINALE MOTO3 GP GRAN BRETAGNA 2024

25 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 32’42.328 162.3

2 20 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 32’42.451 162.3 0.123

3 16 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 32’42.554 162.3 0.226

4 13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 32’42.661 162.3 0.333

5 11 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 32’42.725 162.3 0.397

6 10 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 32’42.791 162.3 0.463

7 9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 32’42.876 162.3 0.548

8 8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 32’43.649 162.2 1.321

9 7 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 32’43.759 162.2 1.431

10 6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 32’43.865 162.2 1.537

11 5 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 32’43.942 162.2 1.614

12 4 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 32’54.870 161.3 12.542

13 3 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 32’54.970 161.3 12.642

14 2 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 32’55.075 161.3 12.747

15 1 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 32’55.340 161.2 13.012

16 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 32’56.036 161.2 13.708