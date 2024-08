Moto3, Joel Kelso primeggia dopo la seconda sessione di libere, Alonso vicino. Settimo Nepa

Joel Kelso è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria a Spielberg di Moto3. L’australiano nel finale ha fatto segnare il miglior tempo in 1:39.921, prendendo le scie giuste e riuscendo a fare il record di tutti i tempi della pista per questa categoria, nonostante la caduta a inizio turno.

Seconda posizione per il leader del Mondiale David Alonso: il colombiano ha finito a 87 millesimi dopo aver cominciato forte ieri e aver chiuso forte oggi. Alonso con la CFMOTO sembra essersi lasciato del margine per migliorare ulteriormente, visto che ha guadagnato tanto su Kelso nel T4 e in qualifica questo si potrebbe vedere.

Il secondo pilota nel Mondiale, Ivan Ortolà, non ha spinto più di tanto ed è rimasto con il tempo di ieri in nona posizione della classifica combinata, più che sufficiente per entrare direttamente in Q2. Tra gli italiani entrano in top 14 Stefano Nepa con il settimo tempo (fatto registrare ieri) e Matteo Bertelle con il quattordicesimo tempo: l’unico insieme a Furusato ad approdare in Q2 tra le Honda.

Fuori e piuttosto lontani tutti gli altri italiani: Riccardo Rossi è diciassettesimo, Luca Lunetta diciannovesimo, Filippo Farioli ventiquattresimo e Nicola Carraro venticinquesimo.