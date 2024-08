Moto3, David Alonso al comando anche sul bagnato nelle pre-qualifiche 2 di Aragon. Rimangono i tempi di ieri

È la pioggia la grande protagonista delle pre-qualifiche 2 del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del MotorLand di Alcaniz, infatti, le precipitazioni delle prime ore della giornata hanno bagnato la pista rendendo impossibile migliorare i tempi di ieri.

Le prestazioni, gioco forza, sono risultate decisamente alte. Davanti a tutti, come sempre, il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) con il tempo di 2:14.506 con 1.066 di vantaggio sullo spagnolo Xabi Zurutuza (KTM) mentre è terzo il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 1.158.

Quarta un altro spagnolo David Almansa (Honda Snipers) a 1.214, quinto il nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.325, sesto Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.363, mentre è settimo lo spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 1.433.

Ottavo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 1.517, nono l’australiano Jacob Roulstone (Gas Gas) 1.628, quindi completa la top10 lo spagnolo Joel Esteban (CF Moto Aspar) 1.760. Chiude 18° Riccardo Rossi (KTM CIP) a 4.548, 19° Nicola Carraro (KTM LevelUP) a 5.189 mentre Luca Lunetta (Honda SIC58) non ha messo a segno tempi di riferimento come Filippo Farioli (Honda SIC58).

I 14 piloti che avanzano alla Q2: David Alonso, José Antonio Rueda, David Almansa, Collin Veijer, David Munoz, Ivan Ortolà, Angel Piqueras, Adrian Fernandez, Joel Kelso, Luca Lunetta, Stefano Nepa, Joel Esteban, Jacob Roulstone e Daniel Holgado.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.50 e che andranno a completare lo schieramento di partenza in vista della gara di domani che prenderà il via, come sempre, alle ore 11.00.