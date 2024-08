Moto3: ad Aragon Alonso prova lo strappo definitivo, Ortolà ci prova

David Alonso per proseguire il proprio dominio e tentare la fuga definitiva, Ivan Ortolà per mettergli il bastone tra le ruote. Sarà probabilmente questo il tema che interesserà il GP d’Aragona, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3 in scena questo weeekend al mitico Ciudad del Motor de Aragón.

Il centauro in forza alla CF Moto Aspar Team infatti dopo la straordinaria vittoria in rimonta a Spielberg guida ancora la classifica provvisoria con 224 punti, immediatamente seguito proprio dallo spagnolo che, invece, insegue con un ritardo di settantuno lunghezze, ovvero 153. Malgrado la clamorosa “falsa partenza” del GP d’Austria le prestazioni sempre più convincenti del pilota di casa MT Helmets non possono certamente far dormire sogni tranquilli al colombiano, il quale può andare sì in gestione, ma senza permettersi particolari passaggi a vuoto.

Difficile ipotizzare quanto succederà nella pista iberica, visto soprattutto l’assenza del GP nel calendario dello scorso anno. Due anni fa Daniel Holgado strappò la terza piazza, mentre Ivan Ortolà si dovette accontentare della sesta piazza. A vincere invece fu Ian Guevara, seguito da Ayumi Sasaki.

Non mancherà ovviamente l’attenzione verso i piloti italiani, tutti motivati a raccogliere una posizione di lusso in uno dei tracciati più iconici dell’intera stagione. Riusciranno Riccardo Rossi, Matteo Bertelle, Nicola Carraro, Luca Lunetta, Stefano Nepa e Filippo Farioli ad alzare il ritmo?