Moto2, Dixon trionfa in casa nel GP Gran Bretagna. Canet e Vietti a podio

Jake Dixon vince dopo una lunga lotta contro Aron Canet il GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Moto2. Il portacolori di CFMOTO Aspar Team trionfa davanti ai propri tifosi dopo una gara perfetta, Celestino Vietti conclude a podio precedendo il leader del campionato Sergio Garcia.

La tappa inglese della Moto2 si è aperta con l’ottimo avvio da parte di Aron Cantet (Fantic Racing), subito abile ad infilare l’autore della pole-position Ai Ogura (MT Helmets – MSI). Start difficile, invece, per gli italiani con Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) che ha perso subito due piazze a favore di Joe Roberts (American Racing) e Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team).

L’iberico ha allungato sulla concorrenza approfittando anche di qualche indecisione da parte di Ogura, presto scavalcato dal padrone di casa Dixon. Il nipponico ha iniziato a difendere il podio, aspetto non scontato contro lo statunitense Roberts e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

La corsa si è infiammata a 11 giri dalla fine con Dixon contro Canet per la prima piazza. I due hanno iniziato a duellare, mentre Moreira e Roberts hanno chiesto troppo alle proprie moto prima di finire per terra tra curva 6 e curva 2.

I primi due hanno iniziato a studiarsi approfittando anche dell’avvincente bagarre per il podio tra Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2), Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2) ed il rientrante Sergio Garcia (MT Helmets – MSi) dal fondo dello schieramento.

Il finale ha visto la risoluzione del duello per il primato e la lotta a tre per il podio con Garcia, Vietti e Gonzalez. L’italiano ha avuto la meglio nei confronti dei rivali a ‘Stowe’ prima dell’ultimo giro, assalto che in ordine temporale ha preceduto l’assalto di Dixon nella tornata conclusiva su Canet.

Il britannico ha approfittato di un errore all’Abbey da parte dell’iberico che ha dominato le prove libere. Il n. 96 CFMOTO Aspar Team non ha più sbagliato nulla ottenendo davanti ai propri fans il primo acuto del 2024 per soli 177 millesimi.

Ottimo terzo posto per Celestino Vietti che nel final lap non ha più lasciato spazio al leader del Mondiale Garcia, Gonzalez, Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP). Concludono la Top10, Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team), Albert Arenas, Alonso Lopez (SpeedUp Racing) e Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Giornata da scordare, invece, per Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), caduto dopo pochi giri alla frenata della ‘Booklands’. Il lombardo non è mai stato in grado di competere con i migliori, difficile per lui anche la sessione di qualifiche di ieri.

Prossima tappa a Spielberg in Austria a metà agosto.

CLASSIFICA MOTO2 GP GRAN BRETAGNA 2024

1 25 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 35’25.147 169.9

2 20 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 35’25.324 169.8 0.177

3 16 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 35’32.201 169.3 7.054

4 13 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’33.623 169.2 8.476

5 11 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’33.865 169.2 8.718

6 10 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’34.048 169.1 8.901

7 9 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 35’35.652 169.0 10.505

8 8 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’36.836 168.9 11.689

9 7 21 Alonso LOPEZ SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 35’37.537 168.9 12.390

10 6 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’39.082 168.8 13.935

11 5 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 35’39.262 168.7 14.115

12 4 54 Fermin ALDEGUER SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 35’39.455 168.7 14.308

13 3 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 35’40.089 168.7 14.942

14 2 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’42.688 168.5 17.541

15 1 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 35’42.914 168.4 17.767

16 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 35’47.375 168.1 22.228

17 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 35’47.449 168.1 22.302

18 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 35’50.149 167.9 25.002