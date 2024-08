Moto2: Celestino Vietti conquista la pole a Spielberg, quarto Tony Arbolino

Super Celestino Vietti a Spielberg. Il pilota italiano ha conquistato la pole position in occasione del GP d’Austria, tappa numero undici del Motomondiale 2024 di Moto2. Una grande prestazione per il centauro piemontese che ha confermato l’ottimo stato di forma già sfoggiato fino a questo momento al Red Bull Ring.

Il nativo di Ciriè in forza alla Red Bull KTM Ajo nello specifico ha fermato il crono a 1:33.855, condividendo la prima fila con Aron Canet (Fantic Motor), secondo a +0.058, e con il leader del Mondiale Sergio Garcia (MT Helmets MSI), terzo a +0.137.

Benissimo anche Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), il quale partirà dalla seconda fila con un gap di +0.238 precedendo Alonso Lopez (SpeedUP Racing) e Jake Dixon (GasGas Aspar Team), rispettivamente quinto e sesto con +0.255 e +0.300. Terza linea poi per Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), settimo a +0.330, Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team), ottavo con +0.340 e Manuel Gonzalez (Qj motor Gresini Moto2), nono a +0.380.

Più lontani invece Mattia Pasini (SpeedUP Racing) e Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), due piloti che non sono riusciti a passare il taglio in Q1. Ricordiamo infine che Ai Ogura (MT Helmets), letteralmente devastante nel venerdì di prova, non potrà partecipare al GP a causa di una frattura alla mano rimediata nell’ultima sessione di prove andata in scena questa settimana.