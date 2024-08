Moto2, Canet apre le danze nel GP Gran Bretagna. 4° posto per Vietti davanti ad Arbolino

Aron Canet svetta in classifica durante la prima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna per quanto riguarda la Moto2. Lo spagnolo di Fantic Racing detta il ritmo in quel di Silverstone in 2.04.021, leader con margine nei confronti di Somkiat Chantra (Honda Team Asia) e Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2).

Il thailandese e lo spagnolo, rispettivamente a +0.263 ed a +0.360 dalla vetta, hanno beffato Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) e Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), entrambi in crescita nel finale prima dell’esposizione della bandiera a scacchi.

Lo statunitense Joe Roberts (American Racing) ha concluso sesto precedendo Ai Ogura (MT Helmets – MSI), il leader del Mondiale Sergio Garcia (MT Helmets – MSi), Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2) e Fermin Aldeguer (SpeedUp Racing).

Tutti i protagonisti sono scesi regolarmente in pista, condizioni perfette quest’oggi nel noto impianto inglese che recentemente ha accolto anche il Mondiale F1. Le squadre della Moto2 torneranno in pista alle 15.05 italiane con la disputa della seconda ed ultima sessione di libere di questa giornata.