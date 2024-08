Moto2, Alonso Lopez svetta nelle PL di Aragon, ma Tony Arbolino è in scia. Vietti 14°, Garcia addirittura 26°

Alonso Lopez ha chiuso al comando la sessione di prove libere iniziale del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul rientrante tracciato denominato MotorLand di Alcaniz (Spagna) abbiamo assistito ad un turno lineare con un meteo impeccabile che ha permesso ai piloti della mediana di iniziare i propri lavori in pista.

Il miglior tempo di questa prima sessione, quindi, porta la firma del pilota del team Boscoscuro Speed Up. Il padrone di casa ha fermato i cronometri sull’1:51.657 con quasi 3 decimi di margine (+0.297) sul nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) mentre al terzo posto conclude un altro spagnolo, Manuel Gonzalez (Kalex Gresini), a 383.

Quarta posizione per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a quasi mezzo secondo dalla vetta (+0.495), quinta per lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 587 mentre è sesto l’ennesimo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 621. Settimo l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex) a 663 millesimi, ottavo lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 716, mentre è nono il suo connazionale Marcos Ramirez (Kalex American) con il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) che completa la top10 a 868.

Solamente 13° il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) fresco di annuncio in MotoGP nel team LCR Honda, a 1.166, davanti a Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) che chiude 14° a 1.250. Sessione disastrosa per Sergio Garcia (Boscoscuro MT) che non va oltre la 26a posizione a 2.639 davanti a Dennis Foggia (Kalex Italtrans) che si ferma in 27a a 2.651.

A questo punto la classe mediana si prepara per la prima sessione di pre-qualifiche che scatterà alle ore 14.05 e inizierà a dare un quadro più completo sulla top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1.