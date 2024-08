Mondiali atletica U20 oggi in tv: orari 28 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Proseguono quest’oggi con la seconda giornata di gare i Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Day-2 in cui verranno assegnati altri cinque titoli, con l’Italia che dovrà però rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima medaglia in questa ventesima edizione della rassegna iridata riservata agli juniores.

In chiave azzurra debuttano nella capitale peruviana alcuni nomi di spicco come Matteo Sioli (qualificazioni del salto in alto), Elisa Valensin (batterie ed eventuale semifinale nei 400 metri) ed Erika Saraceni (qualificazioni del salto triplo), tutti a caccia del pass per la finale. Impegnati tanti altri atleti nostrani tra batterie e qualificazioni, con l’obiettivo di migliorarsi e giocarsi se possibile il possibile passaggio del turno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali U20 di atletica 2024. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurovision Sport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Mercoledì 28 agosto

16.00 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

16.10 400 ostacoli (femminile), batterie

16.35 Eptathlon, salto in lungo

17.05 400 ostacoli (maschile), batterie

17.30 Salto in alto (maschile), qualificazioni

18.05 400 metri (femminile), batterie

18.50 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.00 400 metri (maschile), batterie

19.04 Eptathlon, tiro del giavellotto

19.50 3000 siepi (maschile), batterie

23.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

23.10 1500 metri (maschile), batterie

23.29 Lancio del disco (femminile), finale

23.45 1500 metri (femminile), batterie

Giovedì 29 agosto

00.20 Salto in lungo (femminile), finale

00.22 400 metri (maschile), semifinali

00.45 400 metri (femminile), semifinali

01.10 Eptathlon, 800 metri

01.30 100 metri (femminile), finale

01.47 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

400 ostacoli (femminile): Sofia Copiello, Greta Vuolo.

400 ostacoli (maschile): Paolo Bolognesi, Giulio Vanarelli.

Salto in alto (maschile): Matteo Sioli.

400 metri (femminile): Elena Cambiolo, Elisa Valensin.

Salto triplo (femminile): Erika Saraceni, Elisa Valenti.

400 metri (maschile): Francesco De Santis, Simone Giliberto.

3000 siepi (maschile): Francesco Mazza, Alberto Pomini.

1500 metri (maschile): Nicola Baiocchi, Manuel Zanini.

Salto con l’asta (maschile): Andrea Demontis.

1500 metri (femminile): Elisa Clementi, Francesca Piccolo.