Max Sirena promuove Luna Rossa: “New Zealand era alla portata: la barca è performante, lottiamo al top”

Luna Rossa ha concluso al secondo posto le regate preliminari della America’s Cup, andate in scena nel fine settimana a Barcellona. Il sodalizio italiano si è imposto in quattro prove del round robin e ha poi perso il match race finale contro Team New Zealand, rivelatosi estremamente avvincente e appassionante. Team Prada Pirelli è stato penalizzato per una virata troppo vicina agli avversari in pre-partenza, ma ha poi saputo rimontare e ha inscenato un meraviglioso duello nel terzo lato di bolina.

James Spithill e compagni hanno operato un doppio sorpasso ai danni dei Kiwi, ma in entrambe le occasioni si sono avvicinati troppo allo scafo dei detentori della Vecchia Brocca e sono stati penalizzati, dicendo addio ai sogni di gloria dopo aver seriamente impensierito il Defender. Il bilancio in terra catalana è sicuramente positivo per l’equipaggio tricolore, che ha dimostrato di avere a disposizione una barca molto veloce e di avere tutte le carte in regola per poter sognare in grande.

Lo skipper Max Sirena ha analizzato le prestazioni offerte nel weekend: “Oggi è il giorno conclusivo delle regate preliminari e se il pubblico si aspettava lo spettacolo è stato accontentato. Ovviamente avremmo preferito chiudere con una vittoria su Emirates Team New Zealand, perché era alla nostra portata”.

Max Sirena ha poi proseguito: “Non siamo contenti di aver perso la regata, ma alla fine di questi giorni, il giudizio complessivo è buono perché abbiamo un mezzo performante che sicuramente ci permetterà di competere al top contro tutti gli avversari. Questo è un buon feeling da avere in vista delle Regate di Selezione Challenger che inizieranno la settimana prossima”.