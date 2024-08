Mattia Bellucci ragiona a lungo termine: “Importante vincere una partita in uno Slam, ma è un punto di partenza”

Prima vittoria in un singolo incontro di uno Slam per Mattia Bellucci. Il tennista lombardo, proveniente dalle qualificazioni, sul campo-17 ha affrontato nel primo turno degli US Open 2024 un giocatore dal nobile passato che Mattia ha potuto ammirare da ragazzino nei suoi scontri con Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. Si parla dello svizzero Stan Wawrinka. Un successo pesante per lui sullo score di 6-4 7-6 (5) 6-3.

Un’affermazione che può essere rappresentata da una parola: “Gestione. È stato veramente impegnativo gestire il pubblico perché per me è una cosa nuova. Farlo sul campo-17 non era facile, contro un avversario come Wawrinka. Sto vivendo un buon momento, sapevo di poterlo mettere in difficoltà, ma è la prima vittoria in un Major ed è un risultato significativo per me. Ho saputo controllare delle cose che in passato mi avrebbero messo in difficoltà“.

Non ci si vuol fermare qui, a maggior ragione perché il prossimo avversario non sarà la testa di serie n.26, Nicolas Jarry, ma l’australiano Chris O’Connell: “E’ una serata speciale, che rimarrà nella mia carriera, ma voglio che sia un punto di partenza. Sono fiero di quello che ho fatto e di quello che sto facendo, ma sto anche cercando di gestirla nel modo più tranquillo possibile. Ci stiamo godendo i tanti momenti buoni di questo ultimo periodo, lavoriamo con dedizione ma anche con grande serenità. Sono felicissimo per questo momento, ma consapevole che si possa fare ancora meglio“.

Pertanto, non si pensa con ossessione all’obiettivo top-100: “Mi concentro sull’obiettivo a lungo termine, vale a dire stare tra i 100 a lungo e magari fare anche di più. Per questo mi godo questo momento, consapevole che O’Connell è un giocatore incredibile. Mi giocherò le mie chances ma resta comunque un giocatore con costanza e classifica migliori della mia. Entrerò in campo propositivo ma so che affronterò un avversario che presenterà delle grandi difficoltà“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini