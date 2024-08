Margherita Panziera: “Stamattina mi sono buttata in acqua e si è spenta la luce”

La condizione nell’ultimo periodo non è mai stata eccellente, ma sicuramente ci si aspettava di più da parte di Margherita Panziera nella batteria dei 200 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’azzurra, infatti, ha chiuso la propria batteria in sesta posizione con il tempo di 2’11″60: lontanissima dai suoi miglior tempi e, soprattutto, molto distante dall’accesso alla semifinale della sera.

Nel computo dei tempi Panziera è solo ventesima, dunque lontanissima dalla conquista del pass per il prossimo turno. Le sue parole ai microfoni Rai: “Sono parecchio delusa perché in allenamento mi sentivo bene. Ma stamattina mi sono buttata in acqua e mi si è spenta la luce”.