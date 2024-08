Marcell Jacobs in finale alle Olimpiadi: gli avversari sui 100 e i tempi per la medaglia

Marcell Jacobs scenderà in pista alle ore 21.50 per disputare la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, con il sogno di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo la grandiosa apoteosi di tre anni fa a Tokyo. Il Campione Olimpico si è qualificato per l’atto conclusivo con il miglior tempo di ripescaggio, ovvero il 9.92 corso nella seconda semifinale alle spalle del sudafricano Akani Simbine e del botswano Letsile Tebogo.

Marcell Jacobs è stato inserito in corsia 9, dunque correrà totalmente all’esterno per cercare la grande impresa. Il Messia dell’atletica tricolore può provarci magari per la medaglia di bronzo: verosimilmente dovrebbe scendere sotto 9.90 e poi guardare gli avversari. I giamaicani Kishane Thompson (9.80) e Oblique Seville (9.81) si sono scatenati in semifinale: correranno in corsia 4 e in corsia 6, sembrano i grandi favoriti della vigilia.

Lo statunitense Noah Lyles si presenta da Campione del Mondo, ma non sembra essere al massimo della condizione fisica e potrebbe concedere qualcosa (corsia 7). Attenzione all’altro americano Fred Kerley (corsia 3), che tre anni fa si inchinò allo strapotere del velocista lombardo. Il botswano Letsile Tebogo sarà sulla sinistra di Jacobs: è l’argento iridato in carica e sembra avere grande potenza. L’altro americano Kenneth Bednarek è in corsia 2, sulla carta è quello che impensierisce meno.

STARTLIST FINALE 100 METRI OLIMPIADI

Corsia 2: Kenneth Bednarek (USA, 9.87 di personale, 9.87 di stagionale)

Corsia 3: Fred Kerley (USA, 9.76, 9.84)

Corsia 4: Kishane Thompson (Giamaica, 9.77, 9.77)

Corsia 5: Akani Simbine (Sudafrica, 9.84, 9.86)

Corsia 6: Oblique Seville (Giamaica, 9.81, 9.81)

Corsia 7: Noah Lyles (USA, 9.81, 9.81)

Corsia 8: Letsile Tebogo (Botswana, 9.88, 9.88)

Corsia 9: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 9.92)