Marc Marquez tiene il basso profilo: “Bagnaia è più vicino di quello che sembra, è un attimo cadere”

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito spagnolo. Il padrone di casa ha giganteggiato in sella alla Ducati del Team Gresini, infliggendo addirittura otto decimi di distacco a Francesco Bagnaia, secondo con la Ducati ufficiale. Il fuoriclasse iberico ha confezionato il giro perfetto e ha impartito una severa lezione, facendo capire di essere decisamente più forte dell’intera concorrenza.

Marc Marquez partirà con i favori del pronostico sia nella Sprint Race di oggi pomeriggio che nel Gran Premio di domani sulla distanza canonica, ma i rivali proveranno a contrastarlo a incominciare dal ribattezzato Pecco e da Jorge Martin. Il pluri Campione del Mondo è attardato in classifica generale, ma quando si trova in condizioni impeccabili di forma e con la moto che sposa le sue caratteristiche risulta praticamente imbattibile.

Marc Marquez ha analizzato le sue qualifiche ai microfoni di Sky, soffermandosi sulle particolari condizioni dell’asfalto con poco grip e facendo capire che i distacchi inflitti stamattina potrebbero non replicarsi in gara: “Sto provando a non dare troppa confidenza, perché è un attimo cadere. Si è visto in passato che tanti piloti hanno fatto bene in qualifica e poi hanno sbagliato la gara. Bagnaia è più vicino a me rispetto a quello che dicono i tempi, soprattutto quando c’è il grip. Quelle di oggi erano le mie condizioni ideali“.

Marc Marquez si è poi proiettato verso le gare previste nel corso del fine settimana, soffermandosi sugli aspetti da sistemare e sul lavoro che deve svolgere per farsi trovare pronto quando verranno messi in palio i punti: “Dobbiamo capire le gomme e tante cose: per la Sprint Race tutti andranno con la soft dietro, ma per domani dobbiamo capire. C’è tanta confidenza, ma non deve essere troppa: dobbiamo rimanere concentrati al 100% e fare una buona partenza“.