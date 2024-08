Louis Vuitton Cup, New Zealand sorpassa di forza Luna Rossa. Sconfitta bruciante

Luna Rossa ha incominciato con una sconfitta la propria avventura nella Louis Vuitton Cup, ma fortunatamente il ko rimediato nelle acque di Barcellona non ha ripercussioni sulla classifica generale del round robin. Il sodalizio italiano ha infatti perso contro Team New Zealand e i risultati che si ottengono contro il Defender non inficiano il cammino che designerà chi sarà lo sfidante proprio dei Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

Team Prada Pirelli aveva incominciato la prova in maniera brillante, giganteggiando in fase di partenza dove il lavoro del timoniere James Spithill, affiancato nel ruolo da Francesco Bruni, aveva fatto la differenza. Gli uomini dello skipper Max Sirena hanno deciso di prendere il lato sinistro del campo di regata, dove oggi sembra esserci più vento come si era visto nel precedente confronto tra Orient Express e Alinghi, e hanno guadagnato in maniera brillante un margine di circa 60 metri.

In approccio alle prime boe Luna Rossa ha virato davanti agli avversari con un margine di undici secondi e ha deciso di insistere sul lato sinistro del campo C nelle acque di Barcellona. In poppa, però, la barca della corazzata oceanica è stata decisamente più veloce e si è portata a sei secondi di distacco. Si ingaggia un avvincente e appassionante testa a testa, sulla scia di quanto successo domenica pomeriggio in occasione dell’atto conclusivo dei preliminari.

Nel secondo tratto di bolina si è materializzato l’episodio risolutore della regata: Spithill e Bruni decidono di virare davanti ai rivali con 80 metri di margine, lasciandoli un po’ nei rifiuti; poco dopo provano a rifarlo, ma a quel punto emerge tutto il genio di un fuoriclasse come Peter Burling. Il due volte vincitore della Vecchia Brocca decide di resistere in quella situazione, Tahioro è più veloce, recupera il minimo distacco, si mette all’interno, le due barche virano insieme e New Zealand opera il sorpasso di misura.

Luna Rossa si trova costretta a restare negli scarichi negli ultimi cento metri del tratto di bolina e perde tantissimo, transitando a sei secondi. A quel punto non c’è più nulla da fare: il Defender scappa via in poppa, Team Prada Pirelli non può fare nulla e rimane a duecento metri di distacco fino alla conclusione, dove Burling e compagni vincono con 24 secondi di margine. Si è trattato di una vera e propria prova di forza dei Kiwi, Luna Rossa dovrà essere brava a non lasciarsi andare allo sconforto.

Gli uomini di Sirena torneranno in acqua più tardi per sfidare Orient Express (reduce dal successo su Alinghi): ci sarà un punto in palio per la Louis Vuitton Cup e bisognerà fare di tutto per conquistarlo contro gli arrembanti francesi.