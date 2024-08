Louis Vuitton Cup, Luna Rossa più veloce di American Magic di bolina e di poppa: le statistiche

Si è aperta con una splendida vittoria di Luna Rossa su American Magic la terza giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione dei Challenger che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano resta dunque a punteggio pieno, centrando il secondo successo consecutivo nel round robin dopo quello di due giorni fa contro Orient Express.

In condizioni di vento leggero (tra gli 8 e i 10 nodi) il team Luna Rossa Prada Pirelli ha sfoderato una prova di forza importante nel confronto diretto con l’antagonista sulla carta più temibile tra i Challenger presenti a Barcellona. Gli uomini di Max Sirena, dopo aver perso la sfida in partenza, hanno ingaggiato un duello esaltante con Tom Slingsby e compagni completando il sorpasso decisivo nella seconda bolina e trionfando con 24 secondi di margine.

22’17” il tempo finale di regata per la barca italiana, che si è rivelata più competitiva di Patriot nelle acque di Barcellona. Luna Rossa ha toccato una velocità massima di 40.9 nodi, mentre gli statunitensi non sono andati oltre i 37.8 nodi. Interessante anche il dato relativo alla velocità media degli AC75, in cui emerge un leggero vantaggio di Silver Bullet sull’imbarcazione americana sia di bolina (28.4 nodi a 28.1) che di poppa (34.2 a 33.8).