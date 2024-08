Louis Vuitton Cup, Luna Rossa non dà scampo a Ineos Britannia ed è sola al comando!

Luna Rossa continua la propria cavalcata nella Louis Vuitton Cup, conquistando la terza vittoria consecutiva nel torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha letteralmente travolto INEOS Britannia nella regata che che chiuso il terzo pomeriggio di gare nelle acque di Barcellona, imponendosi in maniera nitida contro il Challenger of Record e impartendo una sonora lezione di vela alla compagine guidata dal timoniere Ben Ainslie.

In un confronto sempre acceso dopo quanto successo tre anni fa nella baia di Auckland, Team Prada Pirelli si è rivelato semplicemente superiore alla corazzata britannica sostenuta da uno degli uomini più ricchi del Regno Unito e dalla Mercedes: scafo più veloce, equipaggio più brillante, tecnica più performante e incisiva, migliore capacità di volo. La barca sostenuta da Patrizio Bertelli ha semplicemente una caratura superiore, manifestata già un paio di ore prima surclassando American Magic in maniera nitida.

Luna Rossa si è così portata in maniera perentoria in testa alla classifica del round robin, con tre successi ottenuti in altrettante regate disputate: INEOS e American Magic sono già a una lunghezza di distacco, ma gli statunitensi sono scesi in acqua una volta in più. I ragazzi dello skipper Max Sirena si sono messi in un’acclarata posizione di vantaggio: al termine della fase a gironi, in cui ogni equipaggio affronta gli altri quattro in due occasioni, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

La prima classificata avrà però il vantaggio di scegliere chi affrontare in semifinale: poter decidere di fronteggiare Alinghi od Orient Express (al momento i sodalizi apparsi più deboli) permetterebbe di compiere già un passo importante verso l’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup. Forse è troppo presto per proiettarsi così lontano, ma Luna Rossa ha destato davvero un’eccellente impressione e fa sognare il pubblico italiano. Domani si ritornerà in acqua per affrontare gli svizzeri di Alinghi in un incrocio di cruciale importanza.

LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

James Spithill e compagni sono partiti alle spalle di INEOS Britannia, decidendo di virare subito verso il lato destra del campo di regata che sembra essere quello più performante. Team Prada Pirelli ha così operato la stessa strategia compiuta a inizio pomeriggio contro American Magic, sempre in condizioni di vento leggero (8-10 nodi). Una manovra rivelatasi impeccabile, visto che già dopo due virate e due incroci si è operato il sorpasso ai danni di Ben Ainslie e compagni.

Luna Rossa ha progressivamente allungato in bolina ed è transitata al primo gate con un vantaggio di 25”. Nel successivo tratto di poppa si è ammirata tutta la velocità dello scafo tricolore, che ha tramortito i britannici e ha messo in chiaro le cose. INEOS è crollata dai foil in prossimità del secondo gate, riuscendo a rialzarsi soltanto dopo diversi secondi e sprofondando a oltre un chilometro di distacco dal sodalizio italiano.

A quel punto gli uomini di Max Sirena hanno controllato agevolmente la situazione, non hanno dovuto strafare più di tanto, è bastato mantenere la concentrazione e hanno tagliato comodamente la linea virtuale del traguardo con un vantaggio di 1’24”. Si festeggiano due vittorie di giornata contro due grandi rivali e si guarda con grande ottimismo ai prossimi appuntamenti.