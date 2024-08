Louis Vuitton Cup, le previsioni meteo di oggi: nodi di vento e altezza onda. Scelto il campo di regata

Oggi pomeriggio incomincerà la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Inizia ufficialmente l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, che ci terrà compagnia per quasi due mesi.

Luna Rossa esordirà sfidando la corazzata oceanica (ma le regate contro i Defender non assegneranno punti per il round robin) e poi incrocerà i poco quotati francesi di Orient Express. Si inizierà alle ore 14.00 con la sfida tra gli svizzeri di Alinghi e Orient Express, mentre l’altro confronto di giornata sarà quello tra gli statunitensi di American Magic e i britannici di INEOS Britannia.

Gli organizzatori hanno comunicato che si scenderà in acqua a Barcellona nel campo di regata C, le previsioni meteo parlano di un vento molto leggero (attorno ai sette nodi) che soffia da Est. Condizioni di marea bassa e con un’onda prevista di 40 centimetri, il cielo sarà leggermente nuvoloso.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Giovedì 29 agosto

Ore 14.00 Orient Express vs Alinghi

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Team New Zealand

A seguire (ore 15.20 circa) INEOS Britannia vs American Magic

A seguire (ore 15.50 circa) Orient Express vs Luna Rossa

CONDIZIONI METEO OGGI LOUIS VUITTON CUP

Cielo nuvoloso, vento stimato di 7 nodi da Est, onda alta 40 centimetri.

CAMPO DI REGATA OGGI LOUIS VUITTON CUP

Campo di regata C, previsti per ogni regata sei lati (tre di poppa e tre di bolina) salvo cambiamenti in corso d’opera decisi dal comitato.