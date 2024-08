Louis Vuitton Cup, grande vittoria di Luna Rossa! Sorpasso di forza su American Magic

Luna Rossa ha surclassato American Magic nella regata che ha aperto la terza giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano è stato impeccabile contro gli statunitensi, vincendo di forza lo scontro diretto più atteso della vigilia visto che nelle acque di Barcellona si sono incrociate le due designate favorite della vigilia tra i Challenger.

Si tratta di un successo davvero rimarchevole, perché ottenuto grazie a una prestazione impeccabile in ogni fondamentale: barca più veloce, sagacia tecnica, otto uomini a bordo più efficaci e performanti, con tanto di sorpasso di carattere che dice tanto sul potenziale di questo scafo e che fa ben sperare in vista dell’immediato futuro. Uno dei rivali più temuti è stato travolto nitidamente, dopo lo schiaffo già rifilato settimana scorsa nei preliminari: ora qualche dubbio si insinuerà nella mente di Tom Slingsby e compagni.

Team Prada Pirelli ha così infilato la seconda vittoria consecutiva nella competizione dopo quella ottenuta due giorni fa contro Orient Express, imponendosi nella regata cancellata ieri pomeriggio a causa del vento leggero. Oggi la brezza soffiava tra gli otto e dieci nodi, c’erano tutte le condizioni per scendere in mare e il sodalizio guidato dallo skipper Max Sirena non ha lasciato scampo alla compagine a stelle e strisce, crollata sulla lunga distanza al cospetto della formazione tricolore.

Luna Rossa si conferma così in testa alla classifica del round robin a punteggio pieno (due affermazioni in altrettante regate disputate), mentre American Magic resta ancora al palo visto che nella prima giornata aveva perso contro INEOS Britannia perché in fase di pre-partenza non era riuscita ad alzarsi in volo e la successiva rimonta si era rivelata vana. Ricordiamo che soltanto le prime quattro classificate tra i cinque sfidanti (Luna Rossa, American Magic, INEOS, Alinghi, Orient Express) si qualificheranno alle semifinali.

LA CRONACA DI LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC

La regata è stata rinviata di un quarto d’ora a causa di un problema tecnico sullo scafo di American Magic: si tratta di un’operazione prevista dal regolamento, uno slittamento è consentito e gli statunitensi hanno sfruttato quei minuti per risolvere la criticità non meglio specificata. Slingsby e compagni partono leggermente meglio, Luna Rossa decide di separarsi subito ma deve virare e il rallentamento è inevitabile, tanto da creare un distacco di circa 150 metri.

James Spithill e compagni sfruttano tutto il campo di regata per prendere velocità e inizia una bella lotta di virate tra le due contendenti, che al termine del primo lato di bolina sono separate da appena due secondi. Luna Rossa decide di andare sul lato di sinistra del campo di regata e passa davanti in avvio del primo tratto di poppa, ma questa volta gli americani compiono una scelta più saggia e la destra li premia, tanto da operare il contro sorpasso con grande scaltrezza e di transitare al cancello con tre secondi di margine.

Luna Rossa non demorde nonostante debba continuare sulla parte sinistra del campo C, trova una pressione più premiante, inscena un incrocio vibrante nella prima parte della seconda bolina, opera il sorpasso, guadagna subito un centinaio di metri e al gate è già davanti di venti secondi. A quel punto Team Prada Pirelli deve soltanto amministrare la situazione, controlla con grande disinvoltura, non permette agli avversari di avvicinarsi e vince con 24 secondi di margine.

Luna Rossa tornerà in acqua più tardi nel corso del pomeriggio per fronteggiare INEOS Britannia: si preannuncia un’intensa sfida contro Ben Ainslie e compagni, con l’auspicio di infliggere una lezione ai britannici e di infilare la terza affermazione consecutiva