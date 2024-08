Louis Vuitton Cup, American Magic lotta contro il vento assente e vince in modalità dislocante. Alinghi ko

American Magic ha incominciato in maniera brillante la seconda giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio statunitense ha infatti sconfitto nettamente Alinghi e ha vinto la sua prima regata nella competizione sportiva più antica del mondo, portando a casa un punto prezioso dopo che ieri aveva perso contro INEOS Britannia.

Tom Slingsby e compagni non erano riusciti ad alzarsi in volo in tempo durante la pre-partenza ed erano partiti con 800 metri di ritardo rispetto ai britannici, rendendo vana una clamorosa rimonta nelle acque di Barcellona. Oggi il film si è riproposto a parti invertite: Alinghi è infatti caduta dai foil nel cancello del pre-start e la compagine a stelle e strisce è scappata via, acquisendo 600 metri di margine prima che gli svizzeri riuscissero ad alzarsi sullo specchio marino della località catalana.

Le condizioni meteo erano infatti al limite per gli AC75: il vento soffiava a 6-7 nodi ed era difficile mantenere il volo, ma Patriot si è rivelato uno scafo performante e ha saputo gestire una situazione decisamente complicata. In approccio al secondo gate, dunque in chiusura del primo lato di poppa, la barca elvetica è crollata nuovamente in acqua. American Magic è riuscita a mantenere il volo con grandissima difficoltà nel secondo tratto di bolina e aveva un lato intero di vantaggio sugli avversari.

La brezza era però troppo leggera e nella successiva poppa è andato giù anche lo scafo americano. Il comitato di regata ha deciso di annullare gli ultimi due lati, Tom Slingsby e compagni sono andati avanti in modalità dislocante a massimo dieci nodi di velocità, giungendo nell’ultimo quarto del campo di regata e tagliando il traguardo con l’intero scafo in acqua in 31’54” (il tempo limite previsto era di 45 minuti), mentre Alinghi è giunta in volo con un ritardo di 2’58”.

Alinghi è incappata nella seconda sconfitta nel torneo dopo quella di ieri contro Orient Express e insegue ancora la prima affermazione. Più tardi American Magic dovrebbe affrontare Luna Rossa, ma con queste condizioni di vento è oggettivamente molto difficile regatare: vedremo che decisione verrà presa dal comitato, in caso di cancellazione il confronto verrà recuperato nella giornata di lunedì 2 settembre.