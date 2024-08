Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 31 agosto, orari e streaming. L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Oggi sabato 31 agosto (a partire dalle ore 14.00) va in scena la terza giornata della Louis Vuitton Cup: nelle acque di Barcellona prosegue il torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Si apre un weekend decisamente appassionante e avvincente nelle acque di Barcellona, con quattro nuove sfide assolutamente da non perdere.

Luna Rossa sarà impegnata nella terza regata di giornata contro INEOS Britannia: il sodalizio italiano se la dovrà vedere contro i britannici in un testa a testa fondamentale per la classifica del round robin, i ragazzi dello skipper Max Sirena puntano a infliggere l’ennesima lezione a Ben Ainslie e compagni mettendo in chiaro le cose nella corsa verso le semifinali del torneo degli sfidanti. Appuntamento alle ore 15.20, preceduto da due incroci da non perdere.

Alle ore 14.00, infatti, Luna Rossa potrà osservare da vicino INEOS Britannia, impegnata contro gli svizzeri di Alinghi in una sfida di grande importanza per la graduatoria della fase a gironi. A seguire (ore 14.45) American Magic partirà ampiamente favorita contro Orient Express. Il programma di giornata si chiuderà con il confronto tra Team New Zealand e Alinghi: il Defender dovrebbe avere riparato lo scafo e dovrebbe tornare in scena.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup per quanto riguarda la giornata di oggi (sabato 31 agosto). Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205); la regata di Luna Rossa sarà trasmessa in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Sabato 31 agosto

Ore 14.00 Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 14.45 circa) Orient Express vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.20 circa) INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.50 circa) Alinghi vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per la regata di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.