Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 30 agosto, orari e streaming. L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Oggi venerdì 30 agosto (a partire dalle ore 14.00) va in scena la seconda giornata della Louis Vuitton Cup: nelle acque di Barcellona prosegue il torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Si preannunciano scontri decisamente appassionanti tra i Challenger, desiderosi di meritarsi il diritto di battagliare per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo.

Luna Rossa sfiderà American Magic in un testa a testa che si preannuncia rovente: si scontrano le due grandi favorite della vigilia, il sodalizio italiano cercherà di mettere in chiaro le cose contro gli statunitensi come già successo nel preliminare di settimana scorsa. Sarà la terza regata del giorno a partire dalle ore 14.00.

American Magic aprirà infatti le danze alle ore 14.00 contro gli svizzeri di Alinghi: Tom Slingsby e compagni partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la voglia di rivalsa degli elvetici. A seguire non ci sarà il confronto tra INEOS Britannici e Team New Zealand perché i Kiwi hanno danneggiato la barca. Salta anche l’incrocio finale tra i Kiwi e Orient Express.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup per quanto riguarda la giornata di oggi (venerdì 30 agosto). Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205); la regata di Luna Rossa sarà trasmessa in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Venerdì 30 agosto

Ore 14.00 American Magic vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 14.45 circa) Team New Zealand vs INEOS Britannia (ma NZ non regaterà) – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.20 circa) Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.50 circa) Team New Zealand vs Orient Express (ma NZ non regaterà) – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

N.B.: Questa è la programmazione ufficiale e dovrebbero essere previste le regate fantasma, ovvero INEOS e Orient Express dovrebbero regatare senza NZ. In caso di soppressione totale di quegli incroci allora la regata di Luna Rossa verrebbe anticipata.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per la regata di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.