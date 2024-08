Louis Vuitton Cup 2024: l’equipaggio di Luna Rossa ai raggi X. Abbondanza tra i timonieri e il possibile jolly Tita

Dopo quattro intense giornate di regate preliminari, per Luna Rossa c’è la necessità di voltare pagina e proiettarsi verso la Louis Vuitton Cup 2024, in programma a partire da giovedì 29 agosto con i primi match race del doppio round robin. Il sodalizio italiano del patron Patrizio Bertelli punta senza mezzi termini alla vittoria nel torneo dei Challenger, in modo da poter poi sfidare il Defender New Zealand nell’America’s Cup 2024.

La barca ha dimostrato una velocità impressionante soprattutto in poppa e sembra possedere il potenziale per poter ambire al bersaglio grosso (la Vecchia Brocca), di conseguenza diventerà decisivo il rendimento dell’equipaggio. Il Sailing Team di Luna Rossa per la Louis Vuitton Cup è composto da 15 uomini, ma possono salire sull’imbarcazione soltanto 8 elementi alla volta in gara: due timonieri, due trimmer e quattro cyclors.

Nel corso della Final Preliminary Regatta di Barcellona, lo skipper e team director Max Sirena ha optato per un parziale turnover tra i cyclors (il ruolo più impegnativo e dispendioso a livello fisico) mentre non ha mai effettuato sostituzioni per quanto riguarda i timonieri (James Spithill e Francesco Bruni) ed i trimmer (Umberto Molineris e Andrea Tesei).

In caso di necessità Luna Rossa potrà comunque contare su un’alternativa di lusso al timone come il bi-campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita, che ha già ben figurato l’anno scorso nelle regate preliminari di Jeddah con l’AC40. A disposizione tra le fila dei trimmer anche Vittorio Bissaro, esperto velista capace di vincere un titolo mondiale Nacra 17 nel 2019.

Un paio di punti fermi anche nel quartetto dei ciclisti, con Enrico Voltolini (due volte alle Olimpiadi nella vela tra Finn e Star) ed Emanuele Liuzzi (bronzo nell’otto ai Mondiali 2017 di canottaggio) sempre a bordo in tutti i match race disputati sin qui nelle acque catalane. Per i due posti rimanenti in barca si sono alternati invece i vari Paolo Simion (ha partecipato a tre Giri d’Italia tra il 2016 ed il 2019), Cesare Gabbia, Luca Kirwan, Nicholas Brezzi (tutti e tre provenienti dal canottaggio) e Mattia Camboni (quinto nel windsurf alle Olimpiadi di Tokyo 2021).

Il Power Team di Luna Rossa comprende infine Romano Battisti (argento nel due di coppia alle Olimpiadi di Londra 2012) e Bruno Rosetti (bronzo nel quattro senza ai Giochi di Tokyo 2020). Di seguito il roster allargato di Luna Rossa Prada Pirelli per la Louis Vuitton Cup 2024 a Barcellona.

EQUIPAGGIO LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP 2024

Francesco Bruni: timoniere

James Spithill: timoniere

Ruggero Tita: timoniere

Umberto Molineris: trimmer

Andrea Tesei: trimmer

Vittorio Bissaro: trimmer

Enrico Voltolini: sailor e cyclor

Nicholas Brezzi Villi: sailor e cyclor

Romano Battisti: cyclor

Emanuele Liuzzi: cyclor

Bruno Rosetti: cyclor

Paolo Simion: cyclor

Mattia Camboni: cyclor

Luca Kirwan: cyclor

Cesare Gabbia: cyclor