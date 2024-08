Louis Vuitton Cup 2024, gli orari esatti delle regate di Luna Rossa. Il calendario completo

Ultimi due giorni di attesa a Barcellona in vista della Louis Vuitton Cup 2024, che scatterà ufficialmente giovedì 29 agosto con i primi match race. Archiviata la parentesi legata alle regate preliminari, si comincia dunque a fare davvero sul serio per Luna Rossa Prada Pirelli (sconfitta da Emirates Team New Zealand nell’ultimo atto della Final Preliminary Regatta) con la fase a gironi del torneo di selezione dei Challenger.

I cinque team sfidanti (il challenger of record Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Orient Express) si daranno battaglia in un doppio round robin di match race al quale prenderà parte anche il Defender New Zealand, seppur fuori classifica. A conti fatti ciascuna squadra affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa le prime quattro della graduatoria generale accederanno alle semifinali.

A quel punto la prima classificata potrà scegliere la sua avversaria ed entrambe le semifinali si svilupperanno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque). L’ultimo atto della Louis Vuitton Cup si disputerà invece al meglio delle tredici regate (vince chi se ne aggiudica sette). Di seguito il calendario dettagliato e gli orari esatti delle regate di Luna Rossa nel doppio round robin della Louis Vuitton Cup 2024.

CALENDARIO LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP 2024

LOUIS VUITTON CUP, ROUND ROBIN

Giovedì 29 agosto

Seconda regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Team New Zealand

Quarta regata dalle ore 14.00 Orient Express vs Luna Rossa

Venerdì 30 agosto

Terza regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs American Magic

Sabato 31 agosto

Terza regata dalle ore 14.00 INEOS Britannia vs Luna Rossa

Domenica 1° settembre

Seconda regata dalle ore 14.00 Alinghi vs Luna Rossa

Martedì 3 settembre

Ore 14.00 Team New Zealand vs Luna Rossa

Terza regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Orient Express

Mercoledì 4 settembre

Seconda regata dalle ore 14.00 American Magic vs Luna Rossa

Sabato 7 settembre

Ore 14.00 Luna Rossa vs INEOS Britannia

Domenica 8 settembre

Seconda regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Alinghi

LOUIS VUITTON CUP, SEMIFINALI

14-19 settembre. Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.

LOUIS VUITTON CUP, FINALE

26 settembre-7 ottobre. Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.