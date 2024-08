Lotta, l’Italia chiude i Mondiali Under 17 senza medaglie: eliminato Riccardo Bonanno nei -65 kg dello stile libero

Si chiudono senza medaglie per l’Italia i Mondiali Under 17 di lotta, in scena ad Amman, in Giordania: nella categoria di peso dei -65 kg dello stile libero esce subito di scena Riccardo Bonanno, che non accede ai ripescaggi e viene definitivamente eliminato.

Nel turno di qualificazione agli ottavi Riccardo Bonanno viene superato dal georgiano Rati Revazashvili, vittorioso ai punti con lo score di 6-3. Il georgiano agli ottavi batte per superiorità tecnica il cinese Keze Li, ma ai quarti cede il passo al kirghiso Rustamzhan Kakharov e per l’azzurrino svanisce l’ipotesi del ripescaggio.

Il calendario internazionale prevede ora dal 2 all’8 settembre i Mondiali Under 20 a Pontevedra (Spagna), dal 21 al 27 ottobre i Mondiali Under 23 a Tirana (Albania), seguiti, nella stessa sede, dai Mondiali Senior, riservati alle categorie di peso non olimpiche, in programma dal 28 al 31 ottobre nella località albanese.