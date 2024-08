Lotta, Juliana Catanzaro approda ai ripescaggi dei -65 kg ai Mondiali U17 di Amman

Arriva l’esordio della prima rappresentante dell’Italia ai Mondiali Under 17 di lotta, in corso ad Amman, in Giordania: nella nella categoria di peso dei -65 kg della femminile, l’azzurrina Juliana Catanzaro approda ai ripescaggi, dopo essere stata battuta ai quarti di finale dall’atleta poi spintasi fino all’ultimo atto.

Negli ottavi di finale l’azzurrina ha battuto ai punti per 8-4 la mongola Anujin Erkhembaatar, ma poi ai quarti si è fermata al cospetto dell’indiana Pulkit Pulkit, vittoriosa, sempre ai punti, per 9-0. L’asiatica è poi giunta in finale e così per la siciliana è scattato il ripescaggio.

Domani Juliana Catanzaro entrerà in gioco nel secondo turno, dove attenderà la vincente dell’incontro tra la tedesca Ayla Sahin e la cinese Cai Ling. In caso di successo, infine, l’azzurrina staccherà il pass per la finale per il bronzo, alla quale è già qualificata l’egiziana Maram Mohamed Ibrahim Aly.