Lotta, il georgiano Geno Petriashvili si impone nei -125 kg dello stile libero alle Olimpiadi

Va in archivio la quinta e penultima sessione dedicata alle finali della lotta alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono stati assegnati questa sera altri due titoli nello stile libero (-74 kg e -125 kg) ed il penultimo nella femminile (-62 kg). Non c’erano azzurri qualificati per le finali in queste categorie di peso.

Nei -74 kg dello stile libero l’uzbeko Razambek Salambekovitch Jamalov schiena nell’ultimo atto il nipponico Daichi Takatani, mentre salgono sul gradino più basso del podio lo statunitense Kyle Douglas Dake, che regola per 10-4 il serbo Hetik Cabolov, e l’albanese Chermen Valiev, che supera per 6-2 il tagiko Viktor Rassadin.

Nei -125 kg dello stile libero il titolo è del georgiano Geno Petriashvili, che piega di misura l’iraniano Amir Hossein Zare, battuto per 10-9, mentre conquistano la medaglia di bronzo il turco Taha Akgul, che liquida per 7-0 il kirghiso Aiaal Lazarev, e l’azero Giorgi Meshvildishvili, che regola per 9-3 il polacco Robert Baran.

Nei -62 kg della femminile affermazione della nipponica Sakura Motoki, che si impone per superiorità tecnica sull’ucraina Iryna Koliadenko, mentre le sfide per il terzo posto vanno alla kirghisa Aisuluu Tynybekova, che vince per priorità sul 6-6 sulla mongola Orkhon Purevdorj, ed alla norvegese Grace Jacob Bullen, che batte per superiorità tecnica la canadese Ana Paula Godinez Gonzalez.

PODI QUINTA GIORNATA FINALI LOTTA PARIGI 2024

-74 kg stile libero

1) Razambek Salambekovitch Jamalov (Uzbekistan)

2) Daichi Takatani (Giappone)

3) Kyle Douglas Dake (Stati Uniti)

3) Chermen Valiev (Albania)

-125 kg stile libero

1) Geno Petriashvili (Georgia)

2) Amir Hossein Zare (Iran)

3) Taha Akgul (Turchia)

3) Giorgi Meshvildishvili (Azerbaigian)

-62 kg femminile

1) Sakura Motoki (Giappone)

2) Iryna Koliadenko (Ucraina)

3) Aisuluu Tynybekova (Kirghizistan)

3) Grace Jacob Bullen (Norvegia)