Lotta, due ori per il Giappone nella quarta giornata di finali alle Olimpiadi

Si è chiusa la quarta sessione dedicata alle finali della lotta alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono stati assegnati questa sera i primi due titoli nello stile libero (-57 kg e -86 kg) ed uno nella femminile (-57 kg). Non c’erano azzurri qualificati per le finali in queste categorie di peso.

Nei -57 kg dello stile libero il nipponico Rei Higuchi supera nell’ultimo atto per 4-2 lo statunitense Spencer Richard Lee, mentre gli incontri per i bronzi premiano l’indiano Aman Aman, che piega per 13-5 il portoricano Darian Toi Cruz, e l’uzbeko Gulomjon Abdullaev, che regola per 5-1 il kirghiso Bekzat Almaz Uulu.

Nei -86 kg dello stile libero l’oro va al bulgaro Magomed Eldarovitch Ramazanov, che la spunta nettamente sull’iraniano Hassan Yazdanicharati, sconfitto per 7-1, mentre salgono sul gradino più basso del podio lo statunitense Aaron Marquel Brooks, che annichilisce per 5-0 l’uzbeko Javrail Shapiev, ed il greco Dauren Kurugliev, che batte di misura Myles Nazem Amine per 5-4 e nega a San Marino la gioia della prima medaglia in questa edizione dei Giochi.

Nei -57 kg della femminile successo della nipponica Tsugumi Sakurai, che regola per 6-0 la moldava Anastasia Nichita, mentre hanno un esito ancor più netto i match per il terzo posto, con la statunitense Helen Louise Maroulis che schiena la canadese Hannah Fay Taylor e la cinese Hong Kexin che si impone per superiorità tecnica sulla brasiliana Giullia Penalber.

PODI QUARTA GIORNATA FINALI LOTTA PARIGI 2024

Lotta, -57 kg stile libero

1) Rei Higuchi (Giappone)

2) Spencer Richard Lee (Stati Uniti)

3) Aman Aman (India)

3) Gulomjon Abdullaev (Uzbekistan)

Lotta, -86 kg stile libero

1) Magomed Eldarovitch Ramazanov (Bulgaria)

2) Hassan Yazdanicharati (Iran)

3) Aaron Marquel Brooks (Stati Uniti)

3) Dauren Kurugliev (Grecia)

Lotta, -57 kg femminile

1) Tsugumi Sakurai (Giappone)

2) Anastasia Nichita (Moldavia)

3) Helen Louise Maroulis (Stati Uniti)

3) Hong Kexin (Cina)