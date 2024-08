Lotta, altri due ori per il Giappone nell’ultima giornata delle Olimpiadi

Cala il sipario sulla lotta alle Olimpiadi di Parigi 2024: nella sesta ed ultima sessione di finali sono stati assegnati due titoli nello stile libero (-65 kg e -96 kg) ed uno nella femminile (-76 kg). Non c’erano azzurri qualificati per i Giochi in queste categorie di peso.

Nei -65 kg dello stile libero l’oro è del nipponico Kotaro Kiyooka, che liquida per 10-3 l’iraniano Rahman Amouzadkhalili, mentre si mettono al collo il bronzo il portoricano Sebastian C. Rivera, che supera di misura il mongolo Tulga Tumur Ochir, battuto per 10-9, e l’albanese Chermen Valiev, che piega per 13-12 il magiaro Iszmail Muszukajev.

Nei -97 kg dello stile libero affermazione del bahreinita Akhmed Tazhudinov, bravo a schienare il georgiano Givi Matcharashvili, mentre condividono il gradino più basso del podio l’azero Magomedkhan Magomedov, vittorioso per superiorità tecnica sull’ucraino Murazi McHedlidze, e l’iraniano Amirali Azarpira, che supera per 4-1 lo statunitense Kyle Frederick Snyder.

Nei -76 kg della femminile titolo per la nipponica Yuka Kagami, che supera la statunitense Kennedy Alexis Blades per 3-1, mentre i match per il terzo posto sorridono alla cubana Milaimy de la Caridad Marin Potrille, che vince per 6-0 sulla kirghisa Aiperi Medet Kyzy, ed alla colombiana Tatiana Renteria Renteria, che batte per 2-1 l’ecuadoriana Genesis Rosangela Reasco Valdez.

PODI SESTA GIORNATA FINALI LOTTA PARIGI 2024

-65 kg stile libero

1) Kotaro Kiyooka (Giappone)

2) Rahman Amouzadkhalili (Iran)

3) Sebastian C. Rivera (Portorico)

3) Islam Dudaev (Albania)

-97 kg stile libero

1) Akhmed Tazhudinov (Bahrein)

2) Givi Matcharashvili (Georgia)

3) Magomedkhan Magomedov (Azerbaigian)

3) Amirali Azarpira (Iran)

-76 kg femminile

1) Yuka Kagami (Giappone)

2) Kennedy Alexis Blades (Stati Uniti)

3) Milaimy de la Caridad Marin Potrille (Cuba)

3) Tatiana Renteria Renteria (Colombia)