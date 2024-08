L’oro olimpico è per l’eternità! Alice D’Amato campionessa per sempre: il palmares con podi mondiali ed europei

Alice D’Amato rimarrà per l’eternità la Campionessa Olimpica alla trave di Parigi 2024. Punto, stop e a capo: è un titolo che nessuno le potrà mai togliere, non sarà mai una “ex” o una “vecchia” perché un trionfo ai Giochi rimane per tutta la vita e anche oltre. Non è come ai Mondiali e agli Europei dove ci si fregia solo temporaneamente di un risultato e poi tutto viene rimesso in palio nell’edizione successiva: chi vince alle Olimpiadi è per sempre Campione, è il numero 1 di quel ciclo a cinque cerchi e tale resta.

La 21enne genovese si è messa al collo la medaglia d’oro, il meritato premio per il trionfo conseguito sui 10 cm nella capitale francese. L’azzurra è salita sul podio per la seconda volta davanti ai 20.000 spettatori della Bercy Arena, visto che sei giorni fa aveva festeggiato l’argento nella gara a squadre insieme alle compagne Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Giorgia Villa. Mai nessuna italiana era riuscita a fare suonare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi, onore spettato solo agli uomini fino a occhi.

Alice D’Amato come Jury Chechi (anelli ad Atlanta 1996) e Igor Cassina (sbarra ad Atene 2004), già di diritto nel mito dello sport tricolore. Il suo palmares si è sensibilmente arricchito nel corso dell’ultima settimana, ma era già decisamente corposo: bronzo con la squadra ai Mondiali 2019, due volte Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche (2023 e 2024) e con la squadra (2022 e 2024), tre argenti continentali (tra cui quello sul giro completo in primavera a Rimini) e due bronzi.

PALMARES ALICE D’AMATO

OLIMPIADI

Oro alla trave a Parigi 2024

Argento nella gara a squadre a Parigi 2024

MONDIALI

Bronzo nella gara a squadre a Stoccarda 2019

EUROPEI

Oro alle parallele asimmmetriche a Rimini 2024

Oro alle parallele asimmetriche ad Antalya 2023

Oro nella gara a squadre a Rimini 2024

Oro nella gara a squadre a Monaco 2022

Argento alle parallele a Monaco 2022

Argento con la squadra ad Antalya 2023

Argento all-around a Rimini 2024

Bronzo all-around ad Antalya 2023

Bronzo alle parallele a Stettinno 2019

GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Oro con la squadra a Orano 2022

COPPA DEL MONDO

Classifica generale alle parallele nel 2023