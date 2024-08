Lorenzo Simonelli fuori dalla finale alle Olimpiadi! Errore pesante su un ostacolo, addio sogni di medaglia

Lorenzo Simonelli si era presentato con grandissime ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo essersi laureato Campione d’Europa con un sontuoso 13.05 e avere poi timbrato un brillante 13.08 a Monaco alla vigilia dei Giochi. Il giovane laziale non è però riuscito a qualificarsi alla finale dei 110 ostacoli: era oggettivamente l’obiettivo minimo visto il suo potenziale, con cui poteva tranquillamente ambire a una medaglia.

Il 22enne è partito benissimo nella seconda semifinale (0.154 il tempo di reazione) e si era portato al comando della gara, era in piena lotta con il giamaicano Rasheed Broadbell e con lo statunitense Freddie Crittenden, si stava giocando un comodo accesso all’atto conclusivo quando all’improvviso è successo quello che non ti aspetti: l’azzurro ha preso la nona e penultima barriera con il piede di richiamo, è stato visibilmente rallentato e non c’è stato più tempo per recuperare.

L’allievo di Giorgio Frinolli, già argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor, ha chiuso al quinto posto con il crono di 13.38 nella serie vinta da Broadbell in 13.21 davanti a Crittenden (13.23), al senegalese Louis François Mendy (13.34) e al francese Sasha Zhoya (13.34). Più volte ha dichiarato che avrebbe voluto addirittura fronteggiare Grant Holloway e provare a intimorire l’indiscusso Campione del Mondo, che va a caccia del primo sigillo a cinque cerchi.

Passavano i migliori due delle tre semifinali e i due migliori crono di ripescaggio: dalla prima sono stati promossi lo strabordante statunitense Grant Holloway (12.98) e lo spagnolo Enrique Llopis (13.17), dalla terza avanzano il giamaicano Orlando Bennett (13.09) e lo statunitense Daniel Roberts (13.10); i ripescaggi hanno sorriso a al giamaicano Hansle Parchment (il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha chiuso al terzo posto nella prima semifinale in 13.19) e il giapponese Shunsuke Izumiya (terzo nella terza semifinale in 13.32).