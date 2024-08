Lorenzo Simonelli agile alle Olimpiadi: “Devo mettere la quinta: due giorni di riposo e si spacca”

Lorenzo Simonelli si è qualificato con disinvoltura alle semifinali dei 110 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione d’Europa è scattato bene nella propria batteria, ha controllato le prime barriere e poi ha rallentato in maniera vistosa, senza badare troppa alla concorrenza e alla posizione finale. Il giovane laziale, capace di un autorevole 13.05 durante la rassegna continentale a Roma, ha chiuso al secondo posto con il crono di 13.27 alle spalle dello svizzero Jason Joseph (13.26).

L’allievo di Giorgio Frinolli ha così superato il turno con il quarto accredito, fornendo ottime sensazioni in vista delle semifinali: l’obiettivo è chiaramente quello di rientrare tra i primi otto per poi andarsi a giocare una medaglia nell’atto conclusivo che si preannuncia incandescente sul rettilineo dello Stade de France tra un paio di giorni.

Lorenzo Simonelli ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Tutto molto buono, ho controllato bene in questa batteria. Ho mollato un po’ negli ultimi due ostacoli, lo svizzero ha recuperato ma l’importante era qualificarsi. Sono carico, sono preparato, so cosa devo fare d’ora in poi: non dovrò più controllare, mettere la quinta e andare. Questo esordio olimpico è stato bellissimo, non mi aspettavo questo pubblico, non mi aspettavo di avere queste sensazioni così buone: sono molto tranquillo e rilassato, mi riposo due giorni e poi si spacca“.