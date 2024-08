Musetti guarda oltre: “Con Djokovic ero troppo nervoso. Aliassime non credo sia contento di affrontarmi”

Lorenzo Musetti non è riuscito a conquistare l’accesso alla Finale per l’oro del torneo olimpico di tennis. La semifinale contro il n.2 del mondo, Novak Djokovic, non gli è stata favorevole. Il campione serbo si è rivelato superiore nella gestione dei momenti e sullo score di 6-4 6-2 ha prevalso.

Un peccato perché il carrarino le sue chance le ha avute per provare quantomeno ad allungare la partita, ma soprattutto al servizio non è riuscito a conquistare punti “gratuiti”: “È così complicato portare a casa il punto con lui, devi essere sempre perfetto. Ci ho provato, credo che il mio livello di gioco sia stato all’altezza, ma ero troppo nervoso, sentivo tanto questa partita e questo avversario“, ha dichiarato Lorenzo.

È il momento di riordinare le idee, visto che oggi ci sarà da affrontare una Finale per il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime: “Peccato, avrei voluto esserci io nella Finale per l’oro, ma già non voglio pensarci più. Sono venuto qui per prendere una medaglia, a tutti i costi. Volevo l’oro, sono entrato in campo convinto di potermela giocare con Nole, ora penso solo a battere Aliassime. Non sarà un match facile, dovrò arginare innanzitutto il suo servizio, ma non credo lui sia contento di affrontarmi“.

Una partita in cui Musetti dovrà anzitutto ritrovare la continuità di gioco dei turni precedenti e gestire meglio i punti caldi, come fatto contro Alexander Zverev. Il canadese è avanti 3-2 nei precedenti, ma le due vittorie del toscano sono state tutte ottenute sulla terra rossa, la superficie su cui si gioca a Parigi.