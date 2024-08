LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: l’Alto del 14% può creare scompiglio nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2024. La settima frazione della corsa iberica scatterà da Archidona con l’arrivo previsto, dopo 180.5 km, a Cordoba.

Dopo la scoppiettante tappa di ieri, in cui è arrivata la fuga con il successo di Ben O’Connor, altra frazione da non sottovalutare lungo le strade della Vuelta. Il percorso odierno è molto mosso anche se ci sarà solamente un GPM: l’Alto del 14%. L’ascesa è lunga 7.4 km con una pendenza media al 5.6% ma con un picco al 14%. Questa salita è posta a circa 40 chilometri dall’arrivo ma la discesa ed i quasi 15 km di pianura finali potrebbero far desistere gli uomini di classifica.

Dopo aver conquistato la maglia rossa nella giornata di ieri Ben O’Connor proverà a mandare un primo messaggio agli avversari. La salita dell’Alto del 14% potrebbe essere teatro di un attacco degli uomini di classifica nell’intento di recuperare terreno. Il percorso mosso potrebbe però favorire l’arrivo di un’altra fuga.

La settima frazione della Vuelta a España scatterà da Archidona alle 13.25. Il traguardo è posto a Cordoba dopo 180.5 chilometri. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa integrale della Vuelta a España con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!