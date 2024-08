LIVE Vela, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Nicolò Renna e Marta Maggetti si giocano tutte nelle decisive Medal Series!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della Medal Series di windsurf delle Olimpiadi di Parigi 2024. Giornata cruciale per questo sport e l’Italia avrà in acqua due protagonisti pronti alla bagarre per le medaglie: Nicolò Renna e Marta Maggetti.

Marta Maggetti si è ben espressa in questi giorni e dopo 14 regate di flotta è riuscita a strappare il terzo posto nell’Opening Series, risultato importante che la qualifica direttamente alle semifinali, potendo così saltare i quarti di finale sempre molto ostici. In questa prova Emma Wilson è già in finale, mentre Sharon Kantor si è qualificata in semifinale insieme alla nostra azzurra, le restanti due avversarie di Maggetti verranno fuori dai quarti di finale. La notizia è che l’azzurra, male che vada, chiuderà al quinto posto. Discorso diverso invece per Nicolò Renna che, al termine delle 13 regate di flotta e in seguito a una serie di risultati altalenanti, ha concluso la classifica generale al sesto posto e dovrà purtroppo passare dai quarti di finale. Saranno sette gli atleti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili per l’accesso in semifinale, ad aspettarli ci sono già Tom Reuveny e Josh Armit, mentre in finale, già certo della medaglia, c’è Grae Morris.

