LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia cerca il riscatto nella gara a squadre miste di skeet

Amici di OA Sport appassionati di tiro a volo buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata all’ultima giornata di gare dello skeet alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’evento di chiusura del programma olimpico sarà la prova a squadre mista, novità per ciò che concerne la rassegna a cinque cerchi.

L’Italia, ferita da una competizione individuale al di sotto delle aspettative, si affiderà a due team di tiratori. Un lusso condiviso soltanto con gli Stati Uniti, unico altro Paese che schiererà due forze nella stessa prova. La formazione Italia 1 sarà composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, mentre la squadra Italia 2 sarà formata da Tammaro Cassandro e Martina Bartolomei.

Quattro tiratori, quattro storie diverse. Bacosi e Rossetti potranno sfruttare l’occasione per cancellare definitivamente le rispettive prime giornate di qualifica per cui hanno dovuto salutare il sogno finale. Cassandro, in coppia con Bartolomei, può puntare di nuovo al podio dopo averlo visto sfumare all’ultimo istante utile a causa di due piattelli mancati a distanza ravvicinata durante l’ultimo atto della gara maschile, dove ha ceduto il passo al taiwanese Lee.

Non è opportuno fare pronostici. Per incidere servirà isolarsi dal resto, pensare tiro su tiro e soprattutto non avere paura. Ci sono i margini per fare bene. Basta crederci, ed esserne consapevoli.

OA Sport vi offre la diretta LIVE della gara a squadre miste di skeet. Colpo su colpo, piattello dopo piattello, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9:00 con le tre serie di qualificazioni. Le Finali saranno invece alle 15:00. BUON DIVERTIMENTO!