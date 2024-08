LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Cassandro a caccia della finale, esordio per Bacosi e Bartolomei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport appassionati di tiro a volo buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata riservata alle gare dello skeet alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà una mattina al cardiopalma in quanto, a partire dalle ore 9:00, assisteremo alle ultime due serie della qualificazione maschile ed alle prime tre di quella femminile.

Ma andiamo con ordine. Dopo i primi 75 piattelli Tammaro Cassandro si trova nel gruppo al secondo posto con il parziale di 74/75. Una prestazione complessivamente convincente quello dell’azzurro, il quale ha pagato l’unico errore commesso nella terza serie. Insieme a lui ci sono lo statunitense Conner Lynn Prince, il taiwanese Lee Meng Yuan ed il padrone di casa Eric Delaunay. Segue immediatamente un altro quartetto di tiratori a quota 73/75, composto dal tedesco Sven Korte, dal ceco Jakub Tomecek, dal greco Efthimios Mitas e dal peruviano Nicolas Pacheco Espinosa. A questi si aggiunge Vincent Hancock, unico del lotto a viaggiare con il punteggio pieno.

Situazione estremamente complessa invece per Gabriele Rossetti, la cui rincorsa è stata viziata da tre errori arrivati nella prima serie, fattore che ha reso particolarmente difficile un ipotetico passaggio del turno, dove il tiratore italiano non sarà artefice del suo destino. Tre passaggi a vuoto che dovranno assolutamente evitare Diana Bacosi e Martina Bartolomei, atlete che cominceranno il loro percorso nella rassegna a cinque cerchi con l’obiettivo di arrivare più in fondo possibile.

OA Sport vi offre la diretta LIVE del secondo giorno di qualificazione dedicato allo skeet maschile oltre che dai primi 75 piattelli della gara femminile. Colpo dopo colpo, serie dopo serie, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 9:00. BUON DIVERTIMENTO!