LIVE Tiro a Segno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Massimo Spinella in cerca di gloria nella finale della pistola automatica

Il programma della finale della pistola automatica

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’ultima finale del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia sarà rappresentata anche oggi al poligono di Chateauroux, dove andrà in scena l’ultimo atto della pistola automatica da 25 metri maschile.

Solamente i migliori sei delle qualificazioni hanno avuto accesso alla finale: tra questi c’è l’azzurro Massimo Spinella. Il calabrese, alla prima presenza ai Giochi in carriera, dopo aver superato ieri il primo scoglio, oggi vuole puntare al podio olimpico.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’ultima finale del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il via dell’ultimo atto della pistola automatica da 25 metri maschile è previsto per le ore 09.30. Non perdetevi neanche un momento della gara con la nostra diretta live testuale, buon divertimento.