LIVE Musetti-Opelka, US Open 2024 in DIRETTA: il toscano deve sfatare il tabù a New York contro l’altissimo americano

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka, partita valevole per il primo turno degli US Open 2024. La dea bendata ha voltato le spalle al tennista toscano offrendogli un esordio complicato contro il gigante americano Reilly Opelka.

Tra i due giocatori ci sono tre precedenti, tutti ad appannaggio dello statunitense che non ha mai perso neppure un set. Il primo incontro risale al 2021 sulla terra di Roma (6-4, 6-4). I due si sono affrontanti anche agli US Open dello stesso anno (7-6, 7-5, 6-4) e ad Indian Wells 2022 (6-1, 6-4).

Negli ultimi mesi Musetti ha compiuto diversi passi in avanti: l’azzurro ha sfatato il tabù dell’erba, riuscendo ad inanellare una buona serie di risultati tra cui il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L‘italiano è chiamato a dimostrate tutta la sua crescita anche contro i cosiddetti ‘big server’. In carriera il toscano ha spesso sofferto questa categoria di giocatori, i quali non permettono di trovare grande ritmo partita.

Dall’ultimo precedente è passata tanta acqua sotto ai ponti. Oltre alla crescita di Musetti va considerata anche la lunga assenza dai campi di Opelka. L‘americano è stato lontano dai campi per quasi due anni a causa di un infortunio all’anca ed uno al polso. Lo statunitense è tornato a giocare a metà luglio nel torneo di Newport raggiungendo la semifinale. Opelka ha poi raggiunto due secondi turni (Atlanta e Washington) e due eliminazioni all’esordio (Cincinnati e Wiston Salem).

La partita tra Musetti ed Opelka è la terza in programma sul campo 7 a partire dalle 17.00 dopo Cristian-Kasatkina e Berrettini-Ramos Vinolas. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Musetti ed Opelka con aggiornamenti punto dopo punto per non perdervi nulla. Buon divertimento!