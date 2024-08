LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: si torna in azione dopo le vacanze, Bagnaia vuole ripartire alla grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone si torna in azione dopo le lunghe vacanze estive con i piloti che non vedranno l’ora di rimettersi in ballo per togliersi la ruggine di dosso.

La giornata della MotoGP prenderà il via alle ore 11.45 italiane con la prima sessione di prove libere di 45 minuti che non farà testo per la classifica combinata. Alle ore 16.00, quindi, si passerà alle pre-qualifiche. Sessanta minuti di turno di estrema importanza che andranno ad eleggere la top10 che domani eviterà la Q1 nel corso delle qualifiche.

Sul tracciato di Silverstone la classe regina si presenta alla ripartenza con Francesco “Pecco” Bagnaia (fresco di matrimonio) in vetta alla classifica generale con 222 punti e un +10 di margine su Jorge Martin che si attesa a 212 dopo la caduta del Sachsenring. Terzo Marc Marquez con 166 punti, quarto Enea Bastianini con 155, mentre è quinto Maverick Vinales a quota 125.

Il venerdì inglese scatterà alle ore 11.45 con le PL, quindi alle ore 16.00 toccherà alle pre-qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale. Buon divertimento!