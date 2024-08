LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2024 in DIRETTA: duello serrato tra Gajser e Prado per la vetta del Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svizzera 2024, continua la sfida tra Gajser, Herlings e Prado.

Nella gara di qualifica della MXGP, Ruben Fernandez è partito con una grande prestazione, conquistando l’HoleShot. Subito dietro di lui si sono posizionati il pilota di casa Jeremy Seewer, seguito da Jorge Prado e Maxime Renaux. Tim Gajser e Jeffrey Herlings non hanno avuto una partenza ideale, trovandosi rispettivamente in nona e undicesima posizione. Gajser ha iniziato immediatamente la sua rimonta e, al termine del secondo giro, era già quinto. A questo punto, ha ingaggiato un duello con Maxime Renaux per la quarta posizione, che è riuscito a conquistare. Seewer è scivolato, permettendo a Prado di salire in seconda posizione. Anche Herlings ha iniziato la sua rimonta, raggiungendo la quarta posizione al terzo giro.

Jorge Prado ha attaccato e superato l’Honda #70, prendendo il comando della gara al quarto giro. Nel frattempo, Tim Gajser e Jeffrey Herlings hanno continuato a guadagnare terreno, e al sesto giro si sono trovati rispettivamente in seconda e terza posizione, a soli 4 secondi da Prado. Alla fine, Jorge Prado si è aggiudicato la manche di qualifica, riducendo a 8 punti il distacco da Gajser, che ha chiuso al secondo posto, seguito da Herlings al terzo. Renaux e Seewer hanno completato la top 5, mentre Forato ha terminato in decima posizione.

Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10.