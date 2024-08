LIVE Darderi-Goffin, ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA: italo-argentino in scena contro una vecchia volpe del circuito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e David Goffin, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Winston-Salem 2024. Nel torneo americano l’italo-argentino entra in scena contro il veterano belga David Goffin, ex numero 7 del ranking ATP, dopo aver beneficiato di un bye.

Darderi è reduce da un problema fisico che l’ha costretto al ritiro nel corso del secondo turno dell’ATP Master 1000 di Cincinnati. L’azzurro ha alzato bandiera bianca durante il match con Flavio Cobolli, ritirandosi sul punteggio di 7-6, 3-1. Al primo turno l’italiano aveva sconfitto 6-3, 7-6 Alejandro Tabilo. L’incontro odierno sarà un’occasione per il numero 38 del mondo per testare il proprio fisico in vista degli US Open.

Al primo turno del torneo di Winston-Salem Goffin ha superato Jaume Munar con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 dopo oltre 2 ore e mezza di partita. Il belga è in un buon periodo di forma come dimostra la semifinale raggiunta settimana scorsa nel prestigioso challenger di Cary. Nel penultimo atto del torneo Goffin si è arreso con un doppio 7-6 a Roman Safiullin.

Quello odierno sarà il primo incontro ufficiale tra i due giocatori. La sfida è la seconda in programma dalle 20.00 italiane sul campo numero 2 dopo Borges-Seyboth Wild. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Goffin con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!