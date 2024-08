LIVE Cobolli-Darderi, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: derby azzurro sul cemento dell’Ohio, in palio gli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cobolli-Darderi, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). Intrigante derby azzurro tra due delle sorprese in casa Italia della stagione in corso. Ci si gioca l’accesso tra i migliori sedici sul cemento dell’Ohio, per diventare il secondo italiano, dopo Jannik Sinner, a raggiungere gli ottavi di finale in questo torneo.

Flavio Cobolli sta vivendo uno dei picchi più alti di forma della sua giovane carriera. Il tennista romano ha infatti da poco disputato la prima finale ATP della carriera, nell’ATP 500 di Washington, perdendo poi l’ultimo atto con Sebastian Korda. A Montreal, l’azzurro si è fermato ai sedicesimi dopo aver sconfitto nettamente Felix Auger-Aliassime al primo turno, mentre in Ohio il romano è prevalso nella battaglia contro Tommy Paul. Risultati e avversari di prestigio, che confermano come Cobolli sia in rapida ascesa, pronto a entrare nella top 30 della classifica.

Anche Luciano Darderi sta disputando una grandissima stagione. Il nativo di Villa San Gesell, però, non ha ottenuto risultati straordinari nell’ultimo periodo. Dopo Wimbledon, solamente ad Amburgo l’azzurro ha superato gli ottavi di finale: per il resto, tra Umago, torneo olimpico e Montreal, si conta solamente un successo in Croazia. La vittoria convincente contro Alejandro Tabilo nel primo turno in Ohio però è un segnale che l’azzurro è ancora presente, e di certo quest’oggi vorrà dar filo da torcere a un avversario che attualmente viaggia a gonfie vele.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Cobolli-Darderi, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’incontrò andrà in scena come secondo match sul campo 3 dalle 17.00, e sarà preceduto dalla sfida tra Felix Auger-Aliassime e Aleksandar Kovacevic. Non perdetevi neanche un punto con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!