LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: entrambi i quartetti in pista, Filippo Ganna e compagni si giocano la finale

Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Nel velodromo Saint-Quentin-en-Yvelines giornata molto importante in chiave Italia, con i due quartetti in pista. I maschi andranno a caccia delle finale, le ragazze invece saranno impegnate nelle qualificazioni.

Anche la seconda giornata avrà solo una sessione, e si partirà alle 17.30. Avvio con il botto per i colori azzurri, con il debutto nella capitale francese del quartetto femminile. Letizia Paternoster, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni andranno a caccia di uno dei primi quattro tempi delle qualificazioni, per poi potersi andare a giocare la finale per l’oro al primo turno. Germania e Gran Bretagna le altre nazionali da tenere d’occhio, così come Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Sarà poi la giornata della sprint a squadre maschile, con il primo turno che andrà in scena dalle 18.59 e le finali che partiranno un’ora dopo. In mezzo l’appuntamento più atteso dal Bel Paese: il primo turno dell’inseguimento a squadre maschile. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon sfideranno l’Australia, in un testa a testa che mette in palio l’accesso alla finale per l’oro. Ieri gli australiani hanno fatto segnare il miglior tempo dopo una prestazione clamorosa, invece gli azzurri sono andati in tabella senza esagerare. Sarà una sfida incredibile, così come Gran Bretagna-Danimarca dall’altra parte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Si gareggerà solo di pomeriggio nel velodromo Saint-Quentin-en-Yvelines, con un programma assai ricco: sprint a squadre maschile, qualificazioni inseguimento a squadre femminile e primo turno (semifinali) di quello maschile. Buon divertimento e buona scherma a tutti!