LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: l’ultima giornata di gare in tempo reale

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata delle gare di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le ultime medaglie di specialità in Francia a Vaires-sur-Marne.

Ultime quattro medaglie di specialità per il canottaggio con l’Italia che sarà protagonista in una delle finali A. L’otto femminile ha infatti strappato il pass per l’ultimo atto della specialità con Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone che proveranno a dire la propria con Canada, Romania, Regno Unito, Usa e Australia.

Non è invece riuscita la stessa impresa al maschile con l’otto azzurro che ha chiuso al quinto ed ultimo posto il ripescaggio, provando a rimanere sui ritmi di Australia e Romania per 1500 metri, ma perdendo poi smalto nella parte finale di gara. Gli altri due titoli da assegnare saranno poi quelli del singolo maschile e femminile dove non ci saranno al via azzurri nelle finali per l’assegnazione delle medaglie.

Si parte alle ore 9.30 a Vaires-sur-Marne con le ultime quattro gare che assegneranno le medaglie