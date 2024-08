LIVE Berrettini-Rune, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: primo turno complicato per il romano sul cemento dell’Ohio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Rune, match valevole per il primo turno dell’edizione 2024 del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). Inizia la tournee sul cemento del tennista romano, alla caccia di vittorie per scalare ulteriormente la classifica. Di fronte a sé ci sarà il talentuoso danese, alle prese con una crisi di risultati e di una condizione psicofisica non straordinaria nella stagione in corso.

Berrettini ha sicuramente giovato dalla campagna alpina intrapresa a luglio. Dopo la sconfitta al secondo turno di Wimbledon per mano di Jannik Sinner, l’ex numero 1 italiano ha fatto incetta di vittorie tra Gstaad e Kitzbuhel, andando a conquistare entrambi i tornei senza cedere un set, ottenendo scalpi degni di nota come quelli di Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas in Svizzera, mentre in Tirolo l’azzurro ha sconfitto tra gli altri Alejandro Tabilo. Con i 500 punti messi in cascina, il classe 1996 si è riportato a un passo dalla top 40, 200 lunghezze staccato dalla 32ma posizione che gli garantirebbe un posto tra le teste di serie agli US Open.

D’altra parte, Holger Rune sembra in difficoltà. Una stagione mai sbocciata quella del classe 2003 di Gentofte, la cui finale raggiunta a Brisbane ad inizio anno rappresenta il miglior risultato di un opaco 2024. Inoltre, i continui cambi di guida tecnica di certo non agevolano il rendimento a breve termine del danese, che settimana dopo settimana si vede allontanare la top-10. Dopo aver rinunciato al torneo olimpico, il numero 15 al mondo proverà a riscattarsi sin da quest’oggi per cercare di chiudere in crescendo una stagione fin qui deludente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Rune, match valevole per il primo turno dell’edizione 2024 del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’incontrò andrà in scena come secondo match sul campo 3 dalle 17.00, e sarà preceduto dalla sfida tra Felix Auger-Aliassime e Aleksandar Kovacevic. Non perdetevi neanche un punto con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!