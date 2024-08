LIVE Berrettini-Ramos Vinolas, US Open 2024 in DIRETTA: azzurro opposto al mancino spagnolo, si vuol cominciare bene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli US Open 2024 che vedrà opposto Matteo Berrettini al veterano iberico Albert Ramos-Vinolas. Secondo confronto diretto tra i due, con l’azzurro che nel 2021 si impose in tre parziali agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’americano Taylor Fritz e l’argentino Ugo Carabelli.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta all’ultimo Slam stagionale dopo aver trionfato sulla terra battuta di Marrakech e Gstaad. Il tennista laziale è rientrato tra i top 50 e vuole provare ad essere nuovamente incisivo anche sul cemento outdoor americano. Sconfitto in tre parziali dal danese Rune in quel di Cincinnati, Matteo ha destato buona impressione nell’unico torneo disputato in preparazione in vista degli US Open.

Dal canto suo Ramos-Vinolas, trentaseienne di Barcellona, arriva a Flushing Meadows da numero 123 ATP. Il mancino iberico è ormai scalato tornando a calcare la terra rossa impolverata dei Challenger europei. Vincitore di 4 titoli nella sua lunga carriera, ovviamente tutti i trionfi giunti sul rosso, lo spagnolo dovrebbe essere un avversario comodo per il nostro Berrettini.

Il match di primo turno degli US Open 2024 tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas sarà il secondo sul Court 7 dopo la sfida femminile tra la rumena Cristian e la russa Kasatkina. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto e punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!